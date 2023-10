Next generation sequencing is also known as high-throughput sequencing. NGS enables rapid sequencing of the base pairs in DNA samples.

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐏𝐃𝐅 @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00002934

The List of Companies

1. Illumina, Inc.

2. Thermo Fisher

3. Qiagen N.V.

4. Beijing Genomics Institute

5. PerkinElmer, Inc.

6. Hoffman-La Roche Ltd.

7. Agilent Technologies

8. Eurofins Scientific

9. Oxford Nanopore Technologies Ltd.

10. Macrogen Inc.