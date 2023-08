Marché des appareils cardiovasculaires en Amérique du Nord : tendances et prévisions pour les appareils cardiovasculaires en Amérique du Nord.

Le marché nord-américain des dispositifs cardiovasculaires était évalué à 19 680,36 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 30 779,03 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 6,6 % de 2021 à 2028.

Au cours de la dernière décennie, le monde a été témoin de développements notables dans les dispositifs cardiovasculaires, aidant les médecins et les patients avec de nouvelles approches pour gérer les arythmies auriculaires, les arythmies ventriculaires et la fibrillation auriculaire ventriculaire, entre autres conditions médicales. La prévalence croissante de l’arythmie et d’autres maladies cardiovasculaires (MCV) encourage l’introduction de dispositifs cardiovasculaires améliorés. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 30 millions de personnes subissent un AVC chaque année. L’American Heart Association déclare qu’environ 50% de tous les adultes aux États-Unis ont un type de maladie cardiovasculaire.

La liste des TOP JOUEURS CLÉS dans le rapport sur le marché des dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord est –

Medtronic.

Société scientifique de Boston.

Abbott.

Johnson et Johnson Service Inc.

Compagnie générale d’électricité.

Royal Philips SA

Siemens Healthineers AG.

BD.

B. Bruna Melsungen AG.

Société des sciences de la vie Edwards.

Le rapport se concentre en outre sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie de ce marché, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image du produit et les spécifications, la capacité, la production, le prix, le coût, les revenus et les coordonnées. Ce rapport se concentre sur les tendances du marché, le volume et la valeur, le niveau régional et le niveau de l’entreprise. Ce rapport représente la taille globale du marché des dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord en analysant les informations historiques et les perspectives d’avenir jusqu’en 2028.

Le marché nord-américain des dispositifs cardiovasculaires est segmenté en dispositif, application, utilisateur final et pays.

Basé sur l’appareil, le marché est segmenté en électrocardiographie (ECG), stimulateur cardiaque, stent, défibrillateur, cathéter cardiaque, fil de guidage, valve cardiaque, moniteur d’événements et autres.

Le segment des moniteurs d’événements a dominé le marché des appareils cardiovasculaires en Amérique du Nord en 2020. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en maladies coronariennes, arrêt cardiaque soudain, accident vasculaire cérébral, maladie cardiaque cérébrovasculaire et autres.

Le segment des maladies coronariennes a dominé le marché en 2020. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et centres cardiaques. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2020.

Principaux points saillants du rapport d’étude de marché sur les dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord :

Le rapport résume le marché des dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord en indiquant la définition, les applications, la portée, son prix, le rapport offre/demande et un aperçu du marché.

Paysage concurrentiel de tous les principaux acteurs clés, ainsi que leurs stratégies commerciales, leurs approches et les derniers développements du marché des dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord.

Il intègre les investissements de marché, les opportunités, les facteurs de croissance, les contraintes et les risques de marché.

Il réalise une étude approfondie des acteurs émergents du secteur Dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord ainsi que de ceux existants.

Il accomplit des recherches et des ressources primaires et secondaires pour estimer les produits de premier ordre, la taille du marché et les partenariats industriels de cette entreprise.

Objectifs de recherche:

Étudier et analyser la consommation de dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord par régions / pays clés, type de produit et application, informations historiques et prévisions au cours de la période 2021-2028. Comprendre la structure des appareils cardiovasculaires en Amérique du Nord en identifiant ses différents sous-segments. Se concentre sur les principaux fabricants de Dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.



Analyser les dispositifs cardiovasculaires en Amérique du Nord en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant l’expansion du marché.

Projeter la consommation des sous-marchés des appareils cardiovasculaires en Amérique du Nord, par rapport à la clé.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

