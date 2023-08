Marché des antibiotiques à base de carbapénèmes en Amérique du Nord : Tendances du marché et opportunités de croissance pour les antibiotiques à base de carbapénèmes en Amérique du Nord.

Le marché nord-américain des antibiotiques à base de carbapénème était évalué à 1 244,59 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 713,21 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 4,7 % de 2021 à 2028. Les infections bactériennes à Gram négatif, telles que les infections des voies urinaires ( IVU), la pneumonie, les infections du sang, les infections des plaies ou du site opératoire et la méningite sont couramment contractées par les patients pendant leur séjour à l’hôpital. Ces infections sont généralement connues sous le nom d’infections nosocomiales (HAI). Les infections telles que les infections urinaires et la pneumonie sont courantes chez les patients admis dans les unités de soins intensifs. Selon le National Healthcare Safety Network des États-Unis, 30 % des IASS sont causées par des bactéries gram-négatives, environ 45 % sont dues à des infections urinaires et environ 47 % sont dues à une pneumonie associée au ventilateur (PAV). La prévalence des maladies infectieuses causées par des bactéries gram-négatives augmente rapidement.

Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du marché sur le marché

ACS Dobfar SpA

Encore une fois Therapeutics plc

DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Aurobindo Pharma Ltée.

Gland Pharma Limitée

Merck & Co., Inc.

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

Sauveur Lifetec

Pfizer inc.

Spero Thérapeutique

Dans ce rapport, le marché a été segmenté sur la base de:

Par type

Méropénème

Immensément

Doripénème

Tébipénème

Autres

Par indication

Méningite bactérienne

Infections pelviennes aiguës

Infections des voies respiratoires

Infections intra-abdominales

Infections des voies urinaires

Autres

Par canal de distribution

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Analyse et aperçu du marché: marché nord-américain des antibiotiques à base de carbapénèmes

Le rapport sur le marché des antibiotiques à base de carbapénèmes en Amérique du Nord détaille la taille du marché, les caractéristiques du marché et la croissance du marché de l’industrie des antibiotiques à base de carbapénèmes en Amérique du Nord, et se décompose en fonction du type, de l’application et de l’espace de consommation des antibiotiques à base de carbapénèmes en Amérique du Nord. Le rapport a également mené une analyse PESTEL de l’industrie pour vérifier les facteurs les plus influents et les barrières à l’entrée de l’industrie.

Obtenez le rapport complet sur le marché nord-américain des antibiotiques à base de carbapénèmes :

